Житель Мордовии, до смерти избивший знакомого, 7 лет проведет в тюрьме

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

В начале декабря прошлого года 18-летний житель Ардатовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, гостил у своего 48-летнего знакомого. В компании владельца жилья молодой человек распивал спиртные напитки. В ходе попойки между знакомыми произошла ссора из-за былых обид. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента руками и ногами. После этого парень ушел. От полученных травм пострадавший скончался. Утром следующего дня преступник пришел домой к знакомому. Обнаружив, что владелец жилья скончался, парень сообщил о смерти мужчины соседям, а сам поспешил скрыться. Спустя некоторое время стражи порядка задержали преступника.

Решением суда в отношении 18-летнего жителя Ардатовского района была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф