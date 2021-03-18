В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 53-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 17 марта на проспекте 60 лет Октября. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia, в определенный момент движения выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с машиной марки «Лада-Гранта», а затем врезался в автомобиль марки «Лада-Калина»

Пострадала 53-летняя гражданка, которая управляла «Калиной». Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф