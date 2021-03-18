В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Утром 17 марта на улице Волгоградской сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 31-летний гражданин. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Также читайте о том, что в Рузаевке 18-летний водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф