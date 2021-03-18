В Мордовии подросток во время ссоры ударил возлюбленную ножом

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 17-летнего подростка, который ударил ножом свою возлюбленную.

В декабре прошлого года 17-летний житель Чамзинского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил кухонным ножом девушку, с которой встречался. Пострадавшая была госпитализирована. Изначально парень и девушка утверждали, что имело место нападение неизвестных лиц, но стражи порядка установили настоящий ход событий.

Юноша признался, что устроил ссору по причине того, что приревновал девушку к общему знакомому. Во время конфликта парень нанес пострадавшей удары кухонным ножом со спины в область грудной клетки и надключичную область.

Здоровью девушки был причинен тяжкий вред.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении подростка находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru