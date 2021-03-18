В Саранске произошел пожар в офисе

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в офисном помещении.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 17 марта. Огонь вспыхнул в офисном помещении, расположенном в доме №11 по улице Васенко.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку в офисном помещении на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru