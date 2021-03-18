Три жителя Ардатовского района были осуждены за приобретение и хранение гашиша

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении трех жителей населенного пункта Тургенево, обвиняемых в незаконном приобретении и хранении гашиша.

В декабре прошлого года в Тургенево сотрудники уголовного розыска в ходе осмотра автомобиля марки ВАЗ-2112 под управлением 24-летнего осужденного на панели приборов обнаружили пакетик с гашишем массой 2,18 г. В качестве пассажиров в машине находились два парня 24- и 27-летнего возраста. Молодые люди пояснили, что приобрели запрещенное вещество для личного употребления. За несколько минут до задержания парни успели употребить часть наркотического средства.

Решением суда в отношении каждого из молодых людей была избрана мера наказания в виде одного года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф