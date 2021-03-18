Житель Чамзинки подозревается в мошенничестве

В Чамзинке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

Некоторое время назад 43-летний безработный житель указанного населенного пункта гостил у своего 51-летнего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек подозреваемый распивал спиртные напитки. Во время застолья один из мужчин сообщил о намерении приобрести гитару. Подозреваемый заявил о готовности продать свой музыкальный инструмент, хотя на самом деле таковым товаром не обладал. Пострадавший передал фигуранту уголовного дела в качестве оплаты 10 тыс. рублей. После этого подозреваемый поспешил скрыться, полагая, что собутыльник из-за алкогольного опьянения не вспомнит о передаче денежных средств. На следующий день пострадавший, который, как оказалось, всё отлично помнил, потребовал принести гитару. Получив отказ, мужчина обратился за помощью в полицию.

Подозреваемый полностью признал свою вину.

Также читайте о том, что три жителя Ардатовского района были осуждены за приобретение и хранение гашиша.

Источник: 13.мвд.рф