Безработный житель Саранска подозревается в краже имущества из дачного домика

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже имущества из дачного домика.

Некоторое время назад 36-летний безработный житель Саранска, ранее неоднократно судимый за совершение краж, через неостекленный оконный проем проник в дачный домик, откуда похитил 5 проигрывателей и 150 виниловых пластинок, патефон, 300 аудиокассет, металлическую лестницу и садовую тачку. Общая сумма ущерба составила 10760 рублей.

Часть украденного имущества была изъята, остальное подозреваемый успел сдать в комиссионные магазины и продать коллекционерам.

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Источник: 13.мвд.рф