В Торбеевском районе осудили местного жителя, ударившего ножом соседа

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего соседа.

В декабре прошлого года у 62-летнего жителя села Сургодь указанного района гостил его 50-летний сосед. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки владелец жилья, ссылаясь на более зрелый возраст и наличие богатого опыта, стал учить жизни собутыльника. Последний попросил закрыть эту тему. Осужденный, будучи оскорбленным полученным ответом, ударил соседа ножом в бок, когда тот встал из-за стола. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков. Последние госпитализировали мужчину.

Решением суда в отношении 62-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф