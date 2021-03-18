Жительница Москвы фиктивно поставила на учет в Саранске девушку с двумя детьми

В Саранске жительница Москвы фиктивно прописала в своей квартире нескольких человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе прошлого года безработная жительница Москвы 1980 года рождения в принадлежащей ей квартире, расположенной в Саранске, фиктивно поставила на учет по месту пребывания 25-летнюю гражданку с двумя 5-летними детьми.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф