В Мордовии было организовано прохождение практики курсантов–психологов в следственном изоляторе

В следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии было организовано прохождение практики курсантов–психологов Академии ФСИН России и Вологодского института права и экономики ФСИН России.

Под руководством начальника психологической лаборатории курсанты изучили основную нормативную документацию, регламентирующую деятельность практического психолога, отчетную документацию психологической лаборатории, основные направления, формы и методы работы.

В ходе практики курсанты–психологи освоили навыки в программе «Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога».

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su