В одной из колоний Мордовии прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии.

В библиотеке указанного учреждения была оформлена тематическая выставка, на которой были представлены биографии писателей, а также известные всему миру произведения.

В клубе учреждения прошел конкурс, во время которого все желающие могли прочесть стихи своих любимых авторов, а также произведения собственного сочинения.

Победительницей конкурса стала уроженка Мордовии с собственным стихотворением «Мокшень Веле».

В отрядных звеньях прошли лекции и викторины на знание биографий поэтов, а также произведений литературы.

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Источник: 13.fsin.su