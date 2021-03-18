Жителям Октябрьского района Саранска разъяснили правила безопасного поведения во время паводка

В преддверии весеннего паводка сотрудниками администрации Октябрьского района Саранска в целях информирования жителей частных домовладений, подпадающих в зону возможного подтопления, были проведены рейды.

Указанные мероприятия были проведены по улицам, которые находятся в потенциальной зоне подтопления, в пойме рек Тавла и Инсар, а именно ул. Моховая, ул. Кузнецкая, ул. Лескова.

Гражданам были разъяснены правила безопасного поведения во время паводка, а также были вручены памятки, где подробно описан алгоритм действий, указаны телефонные номера аварийных и спасательных служб. Всего было вручено более 150 информационных памяток.

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Источник: adm-saransk.ru