В Ленинском районе Саранска в марте выявили 4 нарушения земельного законодательства

На территории Ленинского района Саранска с начала весны было зафиксировано несколько нарушений земельного законодательства.

С начала марта нынешнего года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены 3 плановые проверки и 1 проверка внеплановая.

В ходе указанных проверок было выявлено 4 нарушения земельного законодательства. Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru