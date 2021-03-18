Артем Здунов встретился с победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 18 марта встретился со студентами - победителями IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и их наставниками.

«Молодые профессионалы» – это соревнования по рабочим профессиям. Состязания проводятся на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Артем Здунов поздравил победителей с их первыми достижениями в профессиональной жизни, а также подчеркнул, что за ними – будущее республики.

Глава Мордовии отметил особую роль института наставничества в подготовке молодых профессионалов, а также работодателей, которые предоставляют производственную практику для студентов.

По итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» сформирована команда, которая будет представлять республику в отборочных соревнованиях всероссийского первенства.

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Источник: e-mordovia.ru