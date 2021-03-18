В Ардатовском районе был задержан пьяный автомобилист без прав

В Ардатовском районе сотрудники вневедомственной охраны совместно с коллегами из ГИБДД задержали автомобилиста, ранее лишенного водительского удостоверения и управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Ардатовского межрайонного отделения вневедомственной охраны заметили подозрительное транспортное средство. Автомобиль хаотично передвигался по дороге, нарушая ПДД. Росгвардейцы оперативно передали информацию коллегам из ГИБДД и совместно остановили транспортное средство.

В ходе беседы с водителем сотрудники правопорядка почувствовали явственный запах алкоголя. При проверке документов выяснилось, что 33-летний гражданин ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан инспектору ДПС ММО МВД России «Ардатовский».

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Источник: 13.rosgvard.ru