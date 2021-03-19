В Мордовии продлили больничный гражданам в возрасте 65 лет и старше

В Мордовии был продлен больничный гражданам в возрасте 65 лет и старше.

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам рассматриваемой возрастной категории будет оплачен больничный за период с 22 по 31 марта нынешнего года.

Соответствующее решение было принято временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru