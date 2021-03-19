Артем Здунов заявил, что снимать противоэпидемические меры в Мордовии рано

В Мордовии состоялось очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял решение о преждевременности снятия ограничительных противоэпидемических мер в регионе. Руководитель республики отметил, что пока специалисты таких рекомендаций не дают.

Артем Здунов сообщил о необходимости делать упор на продолжение прививочной кампании, подчеркнув, что на сегодня в республику уже поступило 48 тыс. комплектов вакцины, почти все они реализованы, на днях ожидается новая партия.

В первоочередном порядке ожидается вакцинация жителей региона в возрасте 65 лет и старше.

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Источник: e-mordovia.ru