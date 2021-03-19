В Мордовии 558 заболевших коронавирусом проходят лечение в стационарах

И. о. заместителя главы правительства Мордовии Галина Лотванова заявила, что уже несколько дней количество заболевших коронавирусом в сутки в регионе не превышает 40 человек.

При этом есть опасная тенденция: более половины заболевших - граждане возраста 65+, а среди 558 человек, проходящих лечение в стационарах, – 73 находятся в реанимации, а 29 – на ИВЛ.

Кроме того, было отмечено, что из-за прибывших в республику гостей на 23 февраля и 8 марта статистика заболевших несколько возросла.

Не добавляют оптимизма показатели недельной заболеваемости в Краснослободском, Атюрьевском и Ельниковском районах, вдвое превышающие среднереспубликанские значения. Главам этих районов поручено детально разобраться в причинах и принять все меры для исправления негативной ситуации.

В 8 районах показатели заболеваемости стабильно снижаются, а в 10 муниципальных образованиях количество заболевших остается стабильным.

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Источник: e-mordovia.ru