В Мордовии снижается число случаев внебольничных пневмоний

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Мордовии Татьяна Харитонова сообщила, что в последнее время в регионе фиксируется снижение числа случаев внебольничных пневмоний.

При этом заболеваемость ОРВИ за неделю составляет около 4 тыс. случаев по республике, почти половина заболевших – дети. Лабораторные исследования показывают, что появился и вирус гриппа.

Также Татьяна Харитонова сообщила о ежедневном увеличении количества возвращающихся в республику с отдыха из-за рубежа туристов – только за неделю их число возросло до 200. Некоторые из них не спешат по прибытии делать тесты на наличие коронавирусной инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru