В Мордовии осудили виновника ДТП, в котором пострадала женщина

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, устроившего ДТП, в результате которого пострадала женщина.

В конце марта прошлого года на 10-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино, 35-летний житель Саранска, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, совершая обгон на скорости 100 километров в час, врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль марки ВАЗ-21074 под управлением 36-летней жительницы Рузаевского района. Указанной женщине был причинен тяжкий вред в виде обезображивания лица.

Решением Рузаевского районного суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с мужчины 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны.

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Источник: epp.genproc.gov.ru