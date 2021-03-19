В Саранске местный житель избил металлической арматурой нескольких посетителей бара

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который избил металлической арматурой нескольких человек.

В ноябре прошлого года 30-летнего жителя Саранска товарищ позвал в пивной бар, расположенный по адресу – улица Васенко, сообщив, что у него произошел конфликт с несколькими посетителями заведения. Обвиняемый отправился на помощь приятелю, прихватив с собой металлическую арматуру. В ходе очередной перепалки 30-летний горожанин принялся наносить удары металлическим обрубком трем оппонентам 1986, 1989 и 1991 годов рождения. Когда пострадавшие перестали оказывать сопротивление, обвиняемый покинул бар. По пути домой мужчина спрятал орудие преступления в кусты.

Здоровью пострадавшего 1986 года рождения был причинен легкий вред. Два других оппонента обвиняемого получили тяжелые травмы.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф