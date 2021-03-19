В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданка, которая подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

В феврале нынешнего года в одном из магазинов Пролетарского района города неизвестная гражданка с помощью чужой банковской карты оплатила покупку продуктов.

Предполагаемая преступница была одета в длинную болоньевую куртку черного цвета. На голове женщины была вязаная шапка красного цвета. Известно, при ходьбе гражданка прихрамывает.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемой женщины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-44, 76-08-80, 29-77-01 или 02.

Также читайте о том, что в Саранске местный житель избил металлической арматурой нескольких посетителей бара.

Источник: 13.мвд.рф