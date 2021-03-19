В Саранске прошло мероприятие «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

Инспекторами ГИБДД выявлялись и пресекались нарушения в области дорожного движения, связанные с управлением водителями транспортными средствами, имеющими техническую неисправность.

Светопропускаемость лобового и боковых передних стекол автомобиля должна составлять не менее 75% и 70% соответственно. За один день проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД было выявлено более 60 нарушений этой нормы.

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Источник: 13.мвд.рф