Житель Атяшевского района подозревается в хранении марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Атяшевского района, который подозревается в хранении марихуаны.

В прошлом году 40-летний житель указанного района, не имеющий постоянного места работы, обнаружил в поле дикорастущую коноплю. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их, расфасовал измельченные наркотики в пакетики и банки, и оставил на хранение.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскного мероприятия стражи порядка обнаружили куст конопли в цветочном горшке, который фигурант уголовного дела выращивал для себя, три куста с корнями без листьев, самодельное курительное приспособление и измельчитель растений.

Общая масса изъятого растительного вещества составила 155,87 г.

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Источник: 13.мвд.рф