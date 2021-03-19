Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии встретились с осужденными

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии был проведен День встречи руководства с осужденными.

Во встрече приняли участие заместители начальника УФСИН РФ по Мордовии, помощник начальника по соблюдению прав человека в УИС, начальник МСЧ-13 ФСИН России, а также начальники отделов и служб управления.

Был проведен обход территории исправительного учреждения. Были посещены дежурная часть, столовая, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов, а также медицинская часть.

В конце рассматриваемого мероприятия состоялся прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su