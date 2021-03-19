Психологи одного из исправительных учреждений Мордовии проводят занятия с молодыми сотрудниками

Психологами лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии с целью обучения молодых сотрудников навыкам снятия эмоционального напряжения, приемам и способам нервно-мышечной релаксации, было проведено занятие по арт-терапии.

Используя цвета и краски при медитативном раскрашивании, сотрудники могут исцелять себя, меняя свое состояние и освобождаясь от негативных эмоций, вырисовывая их на листе бумаги.

Сотрудники с большим интересом приняли участие в проведении данного мероприятия.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su