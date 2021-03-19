В одной из колоний Мордовии после капитального ремонта открыли отряд

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии после капитального ремонта был открыт отряд, в котором содержатся осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя.

Отряд рассчитан на 17 спальных мест с отдельным локальным участком.

В отряде созданы все необходимые условия для проживания. Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Во время капитального ремонта была произведена перепланировка помещений, увеличена общая площадь, заменена электропроводка и вся система коммуникаций.

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Источник: 13.fsin.su