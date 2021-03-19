Сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в Ковылкинском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов оказывают помощь профилактическим группам Ковылкинского района в проведении обходов частных домовладений и инструктирования населения мерам пожарной безопасности.

Сотрудниками МЧС был осуществлен выезд в посёлок Примокшанский Ковылкинского района.

В ходе подворного обхода сотрудниками МЧС совместно с профилактической группой было посещено 46 частных домовладений, требованиям пожарной безопасности проинструктировано 94 гражданина, среди населения распространено более 100 памяток о мерах пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru