В Атюрьевском загорелось здание сельской администрации

В Атюрьевском районе произошло возгорание здания сельской администрации.

Происшествие произошло ранним утром 18 марта в селе Большой Шуструй. На улице Центральной загорелось здание сельской администрации. Пламя повредило постройку на площади 90 квадратных метров. Кроме того, обрушилась часть кровли.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Фото с места инцидента было размещено в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

Также читайте о том, что в Ельниковском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru