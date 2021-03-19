В Мордовии обсудили проблемы сферы ЖКХ

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ.

Артем Здунов отметил, что ЖКХ - это наиболее приближенная к людям сфера.

Глава региона заявил, что проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики сегодня достаточно, но самая главная – это высокая изношенность инфраструктуры, составляющая более 70%. За прошлый год в Мордовии было зарегистрировано 522 аварийные ситуации.

Артем Здунов отметил, что для решения вопроса износа необходимы значительные инвестиции, заявив, что в этом плане федеральные программы предоставляют большие возможности, а также можно привлекать средства по новым технологиям инвестирования. Сейчас формируется комплексный план развития коммунальной инфраструктуры Мордовии. Артем Здунов поручил завершить его доработку, и направить основные силы и средства на строительство и модернизацию инфраструктуры, оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов и введение в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

В ходе заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что в районах Мордовии остро стоит проблема с обеспечением населения чистой питьевой водой. Республика находится в так называемом зеленом списке федерального проекта «Чистая вода»: это означает, что все контракты на проведение работ уже заключены. Кроме того, федеральный центр готов увеличить объемы финансирования.

В прошлом году с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства республика заключила договор на реализацию проекта по реконструкции канализационного коллектора №2 в Саранске. Общая стоимость проекта составляется свыше 500 млн рублей, в том числе 300 млн - средства Фонда ЖКХ.

Заместитель руководителя Фонда Ольга Сердюк отметила, что в республике успешно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья при действенной поддержке госкорпорации. В 2021 году планируется расселить почти 15 тыс. квадратных метров аварийного жилья из 85 многоквартирных домов, признанных аварийными. Новое жилье получат 830 человек.

Артем Здунов также поручил определить стратегические направления для министерства ЖКХ на предстоящий период, которые наиболее важны для людей. Речь идет о своевременной подготовке документов для участия в программах переселения из ветхого и аварийного жилья, участия во всех федеральных проектах и программах, позволяющих реконструировать сети, особенно водопроводно-канализационные, благоустраивать города и населенные пункты.

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Источник: e-mordovia.ru