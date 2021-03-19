Команда Мордовии принимает участие в зимних сельских спортивных играх

В Перми состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований зимних сельских спортивных игр.

В течение трех дней около 700 участников из 44 регионов России, в том числе из Мордовии, разыграют награды в индивидуальном зачете и командном первенстве.

В спортивную программу включены лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

В рамках игр состоится ярмарка сельхозпродукции «Сельские забавы», которая будет включать в себя спортивную составляющую. Все желающие смогут проверить свою силу и ловкость в конкурсах, спортивных и творческих играх, а пермские силачи попробуют установить три рекорда России.

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Источник: e-mordovia.ru