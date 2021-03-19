Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения законодательства в сфере водоснабжения

Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения.

В ходе указанной проверки было установлено, что в нарушение законодательства администрациями Комсомольского и Чамзинки на официальных сайтах данных населенных пунктов не размещаются сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

В отношении глав администраций вышеуказанных поселений были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: epp.genproc.gov.ru