В Мордовии директор муниципального предприятия подозревается в невыплате зарплаты

В Чамзинском районе было возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, который подозревается в невыплате заработной платы.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль нынешнего года директор муниципального предприятия «Жилищник» не выплачивал заработную плату двум работникам на общую сумму около 43 тыс. рублей.

Принятыми в ходе следствия мерами задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме в добровольном порядке.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

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Источник: mordovia.sledcom.ru