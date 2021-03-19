В Саранске парня и девушку осудили за применение насилия в отношении инспекторов ДПС

В Саранске суд вынес приговор в отношении парня и девушки, обвиняемых в применении насилия в отношении инспекторов ДПС.

Вечером 11 сентября прошлого года 29-летний ранее судимый житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле марки «Ауди» на улице Студенческой попал в ДТП. Молодой человек уехал с места происшествия. В салоне иномарки также находилась 24-летняя девушка. Последняя была пьяна. Инспекторы ДПС прибыли к месту жительства парня, дабы выяснить обстоятельства происшествия и привлечь его к административной ответственности.

Молодой человек и девушка в момент приезда стражей порядка находились на улице. Заметив сотрудников правоохранительных органов, парень принялся убегать. Стражи порядка догнали его. Затем молодой человек оттолкнул от себя одного из инспекторов ДПС, а после этого три раза ударил его кулаком в область головы. Сотрудники правоохранительных органов повалили нарушителя на асфальт. В это время девушка укусила за левое ухо инспектора, в отношении которого до этого применил физическую силу парень.

Затем осужденная схватила второго стража порядка за форменную одежду, оторвав погон, и нанесла ему не менее трех ударов коленом в височную область головы. В это время на место происшествия прибыли сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии, которые попытались пресечь преступные действия девушки, но она нанесла ранее упомянутому правоохранителю ещё один удар ногой в область головы.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении парня была избрана мера наказания в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 9 месяцев. Девушка была приговорена к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru