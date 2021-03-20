До конца 2021 года в Саранске 63 светофора будут работать в трехфазном режиме

В администрации Саранска 19 марта состоялась пресс-конференция о режиме работы светофоров в городе.

Стоит упомянуть, что с весны прошлого года по предписанию ГИБДД в Саранске светофоры стали переводить на трехфазный режим работы, который исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. В городе начали возникать автомобильные заторы, а на отдельных участках движение в час пик практически парализуется. Это вызвало массу нареканий со стороны горожан.

В целом в Саранске предполагалось перевести на трехфазный режим работы 100 светофорных объектов.

Глава городской администрации Пётр Тултаев подчеркнул, что перевод на трехфазный режим работы светофоров в Саранске – не инициатива местных властей, а требование госта. Мэр напомнил, что при рассмотрении вопроса о переводе всех светофоров на трехфазный режим работы под сомнение был поставлен один из пунктов госта применительно к Саранску, который гласит следующее: если суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одном направлении, не более 120 единиц в час, а интенсивность движения пешеходов не более 600 человек в час, то допускается режим работы светофоров в одной фазе с установкой световых секций. Но ГИБДД требовала перевести все светофоры в городе на трехфазный режим. Было решено провести обследование всех светофорных объектов. Экспертной организацией по результатам электронного аукциона стало ООО «Городские технологии» (г. Ставрополь). В настоящее время работа в этом направлении завершена. Организация представила отчет, указав, на каких участках необходимо переводить светофоры на трехфазный режим, где оставить, где использовать дополнительную секцию.

В Саранске до конца текущего года в трехфазном режиме должны функционировать 63 светофора. В настоящее время в новом режиме уже работают 25 светофорных объектов. В городе 12 светофоров могут работать в однофазном режиме при условии установки дополнительной световой секции, а 25 единиц можно оставить в прежнем режиме.

По предварительным расчетам, дополнительные затраты из городского бюджета, связанные с переводом светофоров на новый режим работы, составят 3,5 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru