В Саранске в 2021 году благоустроят 25 дворов

В Саранске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году будет благоустроено 25 дворовых территорий.

В это число входят и дворовые территории, ремонт которых стал возможен благодаря экономии денежных средств при проведении электронных аукционов. За счет сэкономленных средств будут приведены в порядок дворы домов №№ 21 и 72 по улице Пушкина, МКД №№ 2, 5 и 6 по улице Гагарина, корпус 3 дома № 15 по улице Энгельса.

Строительные организации, которые будут работать на дворовых территориях, посредством аукционов уже определены. Подрядчиками стали ООО «Дорожник», ООО «Промстрой», ООО «Строй М», ООО «Инфотекс», ООО «Веста-строй».

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Источник: adm-saransk.ru