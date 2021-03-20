Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации двух объектов

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили строительно-монтажные работы по газификации детского сада и многоквартирного дома.

В Ардатове был построен внутриплощадочный газопровод протяженностью около 100 м, установлен и подключен газорегуляторный шкафный пункт (ГРПШ). Было обеспечено газоснабжение модульной котельной, которая отапливает новый детский сад на 250 мест с бассейном.

Также был газифицирован 90-квартирный жилой дом в Саранске. Специалисты построили газовые сети протяженностью более 500 м, подключили газорегуляторный шкафный пункт. В каждой квартире газовики установили газопотребляющее оборудование: индивидуальный отопительный двухконтурный котел, 4-конфорочную плиту, систему автоматического контроля загазованности.

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Источник: e-mordovia.ru