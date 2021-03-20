В Саранске создадут современный объект по обработке отходов

В ходе недавнего заседания коллегии министерства ЖКХ РМ временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в очередной раз обратил внимание на необходимость создания в республике комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Руководитель республики призвал развернуть масштабную разъяснительно-агитационную работу по раздельному сбору мусора.

Что касается деятельности в направлении создания системы обращения с отходами, то выбор был сделан в пользу заключения концессионного соглашения с международной компанией REMONDIS, саранское подразделение которой с января 2018 года работает в Мордовии в качестве регионального оператора по обращению с ТБО. В рамках взятых на себя обязательств REMONDIS создаст на базе существующего мусоросортировочного комплекса в Саранске современный объект по обработке отходов мощностью 150 тысяч тонн в год и пять мусороперегрузочных станций с элементами отбора вторсырья. Кроме того, будет построена первая очередь межмуниципального полигона по размещению ТКО мощностью до 250 тысяч тонн в год. Стоимость объектов составляет свыше 1,3 млрд рублей.

В ходе упомянутого заседания было отмечено, что при создании новой инфраструктуры по мусоропереработке необходимо учитывать и использовать имеющиеся в республике объекты по обращению с ТКО. Артем Здунов напомнил о своем поручении разобраться во всех обстоятельствах этого затратного для государственной казны проекта.

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Источник: e-mordovia.ru