В Мордовии к 2026 году завершится технически возможная газификация региона

В Мордовии реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021-2025 годы).

На территории республики построят межпоселковые газопроводы для газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах — Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском.

Также запланировано техническое перевооружение газораспределительной станции №2 в Саранске.

После завершения строительства внутрипоселковых газопроводов к приему газа будет подготовлено 1200 домовладений.

В результате реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

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Источник: mordoviatv.ru