В Мордовии судебные приставы провели операцию «Розыск»

Сотрудники УФССП РФ по Мордовии провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Розыск».

Указанное мероприятие было направлено на розыск и задержание лиц, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также на розыск и задержание лиц, совершивших побег из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания.

В ходе проведения операции были задержаны 4 человека, которые находятся в розыске.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru