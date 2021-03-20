В Кочкуровском районе загорелась квартира

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Вечером 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Рассказово. В одной из квартир жилого дома №4, расположенного по адресу – улица Рассказова, вспыхнул огонь.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади, составляющей 35 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru