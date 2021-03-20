В Кочкуровском районе загорелась квартира

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Рассказово. В одной из квартир жилого дома №4, расположенного по адресу – улица Рассказова, вспыхнул огонь.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади, составляющей 35 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атюрьевском загорелось здание сельской администрации.

Источник: 13.mchs.gov.ru