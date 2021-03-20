В Саранске судебные приставы разыскали автомобиль должника

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району Саранска на исполнении находятся 15 исполнительных производств в отношении 32-летнего гражданина.

Задолженность указанного горожанина по кредитным и налоговым платежам составляет несколько миллионов рублей.

С целью установления имущественного положения должника были направлены запросы в регистрирующие органы. Согласно полученным ответам, на мужчину зарегистрирован автомобиль марки «Ауди». Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Должник на связь с судебными приставами не выходил, на телефонные звонки не отвечал, по месту регистрации не появлялся. Местонахождение арестованного транспортного средства было не установлено, в связи с чем имущество горожанина было объявлено в исполнительный розыск.

В результате проведения розыскных мероприятий судебным приставом-исполнителем было установлено местонахождение машины. Автомобиль был припаркован в одном из дворов Саранска. Машина была изъята и передана на ответственное хранение специализированной организации.

В случае непогашения задолженности имущество передадут на реализацию.

Также читайте о том, что в Мордовии судебные приставы провели операцию «Розыск».

Источник: r13.fssp.gov.ru