В Мордовии судебные приставы взыскали материальный ущерб за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения

Судебные приставы взыскали с жительницы Лямбирского района Мордовии материальный ущерб в размере 700 тыс. рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.

В апреле 2014 года указанная гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находилась за рулем автомобиля марки «Лада-Приора». На одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники, данная женщина, превысив скорость, потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет, а затем врезалось в столб. Пассажир гражданки получил телесные повреждения, от которых скончался спустя несколько дней.

По решению суда жительница Мордовии была признана виновной в совершении преступления. Кроме того, судом был частично удовлетворен гражданский иск, согласно которому с женщины было взыскано 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

В службе судебных приставов в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого приставы обратили взыскание на её доходы, а также наложили запрет на регистрационные действия на имущество.

В результате принятых мер сумма задолженности была перечислена на счет взыскателя.

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Источник: r13.fssprus.ru