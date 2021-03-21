Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска, который страдает психическим заболеванием

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести несколько лет назад местный житель, который страдает психическим заболеванием.

Юлин Михаил Германович 1977 года рождения, являющийся жителем Саранска, 26 июля 2013 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина является инвалидом второй группы по психическому заболеванию. Кроме того, гражданину присуще косоглазие.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф