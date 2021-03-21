Житель Саранска взял кредит на сумму 220 тысяч рублей и перевел деньги мошеннику

В Саранске местный житель стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 40-летнему работнику одного из предприятий Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит в размере 220 тыс. рублей. Затем незнакомец заявил, что горожанину следует оформить так называемый зеркальный кредит на аналогичную сумму.

Через мобильное приложение пострадавший оформил кредит, после чего обналичил деньги в ближайшем банкомате и перевел почти всю сумму на четыре счета, которые продиктовал ему якобы работник банка, заявив, что они являются безопасными ячейками.

На следующий день мужчина опять получил сообщение об оформлении кредита на его имя и необходимости повторного совершения упомянутых действий. На этот раз пострадавший понял, что он имеет дело с мошенником. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф