Суд приговорил жителя Атюрьевского района к обязательным работам за неуплату штрафа

Житель Атюрьевского района постановлением судьи был привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин Б. был обязан оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Должником административный штраф в установленный законом срок не был оплачен. В связи с этим судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам УФССП РФ по Мордовии в отношении гражданина был составлен протокол.

За несвоевременную оплату штрафа судом должнику были назначены 25 часов обязательных работ. Обязанность по оплате штрафа с мужчины не снимается.

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Источник: r13.fssp.gov.ru