Саранск и Москву свяжет новый авиарейс

В ближайшее время будет открыт второй авиарейс по маршруту Москва – Саранск – Москва.

Соответствующая договоренность недавно была достигнута с авиакомпанией «Ред Вингс».

С 30 апреля нынешнего года планируются вылеты из Москвы в 16:55 с прибытием в Саранск в 18:20. В обратном направлении из Саранска самолет будет вылетать в 19:00. В Москве воздушное судно приземлится в 20:25.

В Москве самолет будет приземляться в аэропорту Домодедово.

Стоит отметить, что билеты на новый рейс уже находятся в продаже.

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Источник: mordovmedia.ru