В Мордовии прошел региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства

В МГУ имени Огарева прошел региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов.

Участие в олимпиаде приняли 49 представителей МГУ имени Огарева и Саранского кооперативного института Российского университета кооперации.

Участникам предлагалось выполнить задания, состоящие из восьми блоков разной тематической направленности. Были подготовлены, к примеру, такие темы, как «Дореволюционная реклама и торговые марки», «Банки», «Благотворители и меценаты», «Портреты».

Лучший результат по итогам всех испытаний продемонстрировала студентка четвертого курса Историко-социологического института МГУ имени Огарева Юлия Ивлюшкина. Она будет приглашена в Москву для участия в федеральном этапе олимпиады.

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Источник: mordovmedia.ru