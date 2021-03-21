В Саранске растет спрос на курьерскую доставку почты

Курьеры почты ежемесячно доставляют жителям Саранска порядка 5 тыс. регистрируемых почтовых отправлений.

Участок курьерской доставки в Саранске работает более четырех лет. Заметный рост востребованности услуг службы наблюдается в последние два года. В 2019 году жители и организации Саранска получили с помощью почтовых курьеров 38 тыс. писем и посылок, в 2020 году — 60 тыс.

В прошлом году наибольший спрос на услугу курьерской доставки был зафиксирован весной, в начале пандемии коронавируса и во время предновогоднего сезона. В эти периоды курьеры ежемесячно доставляли порядка 6 тыс. отправлений.

Кроме того, услуги курьерской службы применяются для отправки почты. В среднем, за месяц курьеры принимают от жителей Саранска около 1 тыс. экспресс-отправлений.

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Источник: mordovmedia.ru